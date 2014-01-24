وكيل الصحة بالغربية يؤكد: الحالتان المتوفيتان "يشتبه" في إصابتهما بأنفلونزا الطيور

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الجمعة 24-01-2014 20:15

صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحالتين المتوفيين يشتبه بإصابتهما بمرض أنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن الحالة الأولى توفيت أمس والثانية توفيت مساء اليوم بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى.

وأوضح شرشر أن الحالتين المتوفيتين والحالة الثالثة يشتبه بإصابتها أيضًا، ويجري علاجها في الوقت الراهن، موضحًا أنه تم أخذ العينات وإجراء تحاليل وفحوصات طبية، وتم إرسالها إلى المعامل لبيان إيجابيتها أو سلبيتها حيال الإصابة، كما بين أنه أصدر توجيهاته للعاملين بالمستشفى بعزل الحالة الثالثة عن باقي المرضى فى قطاعات وأقسام المستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الحالتين اللتين توفيتا إحداهما لشخص مسن يبلغ من العمر 72 عامًا، ومقيم بقرية كفر الجنيدي بدائرة مركز زفتى، والثانية لشاب يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بقرية كفر سنباط بدائرة مركز زفتى، والحالة الثالثة المصابة من قرية "كفر دمتنو" بدائرة مركز المحلة.