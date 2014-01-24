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محمد صبحي: أطالب الفريق السيسي بإنشاء وزارة حرب

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محمد صبحي: أطالب الفريق السيسي بإنشاء وزارة حرب محمد صبحي: أطالب الفريق السيسي بإنشاء وزارة حرب

كتب : جهاد أحمد منذ 35 دقيقة

طالب الفنان محمد صبحي الفريق أول عبدالفتاح ، بإنشاء وزارة حرب تكون مهمتها إعلان الحرب على الإرهاب؛ لأن تواجه إرهابًا من الخارج وتواجه الخونة من الداخل الذين يفعلون أي شيء مقابل المال، واصفًا اياهم بـ"المرتزقة".

وأضاف صبحي خلال حواره ببرنامج "استديو البلد" على قناة "صدى البلد" أنه يجب أن نعترف بوجود مشكلة؛ لأنه من غير المعقول أن نقول إن هناك تأمينات أمنية مشددة على الأقسام ومقرات الشرطة ويحدث مثل هذا الانفجار، مؤكدًا أن المصريين في النهاية قد يخشون على أبنائهم وأسرهم من انتشار الإرهاب.

ولفت إلى أنه كان من الممكن تلافي الحادث بتدمير السيارة السوداء التي استقلها الإرهابيون والتي يرجح أن المفجر كان بها.

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