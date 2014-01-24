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إصابه جديده للسولية فى هزيمة وديه للإسماعيلى

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إصابه جديده للسولية فى هزيمة وديه للإسماعيلى إصابه جديده للسولية فى هزيمة وديه للإسماعيلى

تعرض عمرو السولية لاعب الإسماعيلى للإصابة الثالثه له هذا الموسم خلال مباراة فريقه الوديه امام فريق الشرقية.

وكانت المباراه الوديه قد إنتهت بهزيمه للإسماعيلى بهدف دون رد أحرزه هشام رشدى.

وصرح مجدى الباز طبيب الإسماعيلى بأن إصابة السولية عباره عن شد فى العضله الأماميه اليسرى فى حين أن إصابته فى لقاء الزمالك كانت فى العضله الخلفيه فى الفخذ الأيمن.

وتابع كثرة إصابات اللاعب فى العضلات لها ثلاث أسباب الأول عدم إكتمال لياقة اللاعب بجانب أن تكون هناك جرعه زياده فى التدريب بالإضافه إلى الإجهاد وعدم الحصول على راحه كافيه.

وكان الجهاز الطبى للإسماعيلى قد تعرض للإنتقادات عنيفه بعد سلسلة الإصابات التى طالت اللاعب.

وعلى الجانب الآخر صرف أحمد العجوز المدير الفنى للفريق النظر عن الللاعبين الجدد الذين يتم إختبارهم فى الإسماعيلى تمهيدا لضم من يصلح منهم للفريق وهم ماركو الصربى وموسى كمارا الغينى ولاعب الأهلى السابق مصطفى السيد.

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