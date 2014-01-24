منسق تمرد بالسويس : الشعب المصري سيهزم الاخوان بإختيار السيسي رئيسا

قال مصطفي السويسي منسق حملة تمرد بالسويس أن الاخوان لن يتمكنوا من تعطيل المسيرة الديمقراطية فى مصر بعملياتهم الأرهابية ،مؤكداً بأنهم لن يعودوا للسلطة مرة أخري ومصيرهم إلى زوال ، وأكد أن الشعب المصري سيقضي بالكامل على الاخوان بترشيح الفريق السيسي للرئاسة .

أضاف منسق الحملة خلال مؤتمر تأييد القريق أول عبد القتاح السيسي الذى اقيم مساء اليوم من قبل 14 قبيلة بدوية بالسويس وجنوب سيناء بقصر الثقافة ، أنهم كشباب يطالبون الفريق السيسي بوضع برنامجه الانتخابي بمشاركة شباب الثورة والمرأة والفلاحيين والبدو والعمال حتي يكون برنامج متكامل ويشارك فى تنفيذه جميع ابناء الدولة .