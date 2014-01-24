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عبدالغفار شكر: "العفو الدولية" تنظر للأحداث في مصر بعين واحدة

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عبدالغفار شكر: "العفو الدولية" تنظر للأحداث في مصر بعين واحدة عبدالغفار شكر: "العفو الدولية" تنظر للأحداث في مصر بعين واحدة

كتب : جهاد أحمد منذ 58 دقيقة

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه انتقد أمس البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص ما يحدث في ، مؤكدًا أن العفو الدولية تنظر بعين واحدة فتركز فقط على ردود أفعال المصرية على الأعمال الإرهابية دون الالتفات لما يحدث بالفعل.

وأكد شكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة CBC Extra، أن المجلس القومي أصدر بيانًا استنكر فيه العمليات الإرهابية التي شهدتها القاهرة اليوم والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، مشيرًا إلى ضرورة رفض واستنكار أي بيانات خارجية تتغاضى عن نقل الحقيقة.

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