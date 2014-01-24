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بالصور شيوخ القبائل بالسويس : السيسي أمل مصر لاعادة هيبتها وانقاذها من الإرهاب

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بالصور شيوخ القبائل بالسويس : السيسي أمل مصر لاعادة هيبتها وانقاذها من الإرهاب بالصور شيوخ القبائل بالسويس : السيسي أمل مصر لاعادة هيبتها وانقاذها من الإرهاب

 

قال الشيخ محمد خضير شيخ قبيل العمارين بالسويس أنهم يعلنون دعمهم الكامل للفريق عبد الفتاح للترشح للرئاسة ، موضحاً فى مؤتمر بدو جنوب سيناء والسويس أن وزير الدفاع هو الأمل الأخير لانقاذ وجميع البدو والشعب المصري يأمره بالترشح للرئاسة .

وأضاف خضير فى كلمته أنهم يدعمون بكل قوة خارطة الطريق ، موضحا أن البدو لهم تاريخ وطني مشرف يعرفه الجميع وأنهم رفضوا تسليم الارض لليهود والعدو الصهيوني فى 73 وايضاً رفضوا تسليم الارض لتنظيم الاخوان وحماس ومن يعاونهم ومن يقول غير ذلك يحاول تضليل الواقع .

موضحا أن السيسي يتمتع برؤيته الثاقبه وفكره وشخصيته وقوته مما يجعلة هو الأقوي والاجدر برئاسة مصر ،متوقعين ان مصر فى ولايته سيكون له شكل اخر فى شتي المجالات فى وقت قصير سوف يزهل العالم .

كما تحدث خلال المؤتمر كلاً من الشيخ سلام ابو جازي شيخ قبيلة الطرابيين والشيخ رفيع شيخ قبيلة الحويطات والحجه جليلة ممثلة عن قبيلة الجررشه وأحمد الكيلاني ممثلا عن جبهة الانقاذ ومصطفي السويسي منسق حملة تمرد ، مؤكدين فى كلماتهم أن السيسى هو الأفضل والاقوي لتولي رئاسة الجمهورية فى الوقت الحالي ، قائلين أن مصر بقوتها وعراقتها وتاريخها ليس حقل تجارب وتحتاج رئيس قوي ويتمتع بشعبية كبيرة وقوة فى الادارة .

حضر المؤتمر اللواء العربي السروي محافظ السويس وممثلين عن الجيش الثالث الميداني لتأمين اللقاء بالإضافة إلى اعضاء حملة مستقبل وطن وجبهة الانقاذ وتمرد وعدد كبير من النشطاء السياسيين ومواطنين .

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