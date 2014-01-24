دودو الجباس ينضم لأرليس الفرنسي

انضم المهاجم المصري دودو الجباس لفريق أرليس الفرنسي الذي ينافس في الدرجة الثانية قادما من سويندون تاون الإنجليزي.

وقال ممدوح عيد وكيل أعمال الجباس لـFilGoal.com "دودو وقع مساء الجمعة عقد انتقاله لأرليس لمدة عام ونصف".

وتابع "إنها خطوة جيدة للاعب بالمشاركة مع فريق ينافس على التأهل للدوري الممتاز الفرنسي".

ويحتل أرليس المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس صاحب المركز الثالث المؤهل للدوري الممتاز.

وأكد عيد أن المدير الفني لأرليس أبدى سعادته بالتوقيع مع الجباس لتطوير هجوم الفريق في ظل معاناته الهجومية في النصف الأول من الموسم.

ويتميز أرليس دفاعا بقوة حيث يعد أقل فريق في المسابقة تلقت شباكه أهداف، ولكنه يعاني هجوميا بشكل كبير بعدما سجل 18 هدفا فقط في 20 مباراة.

وخاض الجباس البالغ من العمر 26 عاما تجربه احترافية في ليرس البلجيكي ثم انتقل إلى سويندون تاون ومنه إلى أرليس.