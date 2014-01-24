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"تحالف شباب الإخوان لفض اعتصام رابعة": الجماعة تستهدف المترو في 25 يناير

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"تحالف شباب الإخوان لفض اعتصام رابعة": الجماعة تستهدف المترو في 25 يناير "تحالف شباب الإخوان لفض اعتصام رابعة": الجماعة تستهدف المترو في 25 يناير

كتب : محمد متولي منذ 22 دقيقة

قدم تحالف "شباب الإخوان لفض اعتصام رابعة" بيانًا على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ذكر فيه أن تحالف شباب الإخوان وافق على المشاركة مع تكتل القوى الثورية في ذكرى 25 يناير، وذلك بعد التنسيق بين عمرو عمارة منسق شباب الإخوان المنشق وعضو الجبهة الوسطية وعضو تحالف القوة الإسلامية، ومحمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوة السياسية، وذلك بعد التوجه إلى رجال الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة.

وتم فتح حوار مع المقدم "وائل الخولي" رئيس مباحث المترو، وذلك بعد التأكيد على أن الإخوان سوف تحاول اقتحام المترو في احتفالات 25 يناير هذا العام.

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