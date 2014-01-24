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وزير الخارجية الإيرانى يدعو "العناصر الأجنبية" إلى مغادرة سوريا

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وزير الخارجية الإيرانى يدعو "العناصر الأجنبية" إلى مغادرة سوريا وزير الخارجية الإيرانى يدعو "العناصر الأجنبية" إلى مغادرة سوريا

دعا وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف كافة "العناصر الأجنبية" إلى مغادرة سوريا ليتمكن الشعب السورى من تقرير مستقبله بنفسه.

ومتحدثا فى حلقة نقاش حول الشرق الأوسط فى منتدى دافوس فى سويسرا، قال جواد ظريف إن إيران ترغب أيضا بأن ترى نهاية للدعم الأجنبى لمعارضى حكومة الرئيس بشار الأسد، واعتراف كافة الأطراف بأنه لا يمكن أن يكون ثمة حل عسكرى للصراع الدائر هناك. وأضاف إن طهران تأمل بحل تفاوضى.

يذكر إن إيران هى من أقرب حلفاء نظام الأسد، والغرب ينتقدها على إرسالها مقاتلين إلى سوريا ولدعمها حزب الله الذى يقاتل هو أيضا إلى جانب السورية.

دعوة ظريف إلى "انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا" قوبلت بتأييد من قبل وزير الخارجية الأردنية ناصر سامى جودة ونظيره التركى أحمد داود أوغلو.

ولفتت جودة إلى أن المملكة العربية وآخرين فى افتتاح مؤتمر السلام فى مونترو أيدوا الجمعة انسحاب القوات الأجنبية.وقال مشارك آخر فى المنتدى، غسان سلامة، عميد كلية باريس للشؤون الدولية "هناك إجماع على ضرورة انسحاب المقاتلين غير السوريين".

وأضاف سلامة أنه ينبغى أن يتبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بهذا الانسحاب، لأنه يبدو أن هناك توافقا فى الآراء بين المشاركين فى مؤتمرى مونترو ودافوس، وهو اقتراح قوبل بتصفيق حاد.

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