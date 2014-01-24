الإبراهيمى: وفدا النظام والمعارضة السوريين سيجتمعون غدا بقاعة مغلقة

أعلن موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى، الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد المحادثات التى أجراها فى جنيف مع وفدى المعارضة والنظام السوريين، على عقد اجتماع بين الطرفين فى غرفة واحدة، السبت.

> وقال فى مؤتمر صحفى عقده فى قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة فى جنيف، "اجتمعت مع وفدى المعارضة والحكومة بشكل منفصل أمس واليوم. وتم الاتفاق على الاجتماع غدًا فى قاعة واحدة".

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