بالصور.. بدء احتفالات الأقصر بالذكرى الثالثة لـ 25 يناير

بدأت احتفالات محافظة الأقصر بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير ، مساء اليوم ، حيث قامت قوات الحماية المدنية والانقاذ البحرى بعروض في نهر النيل بمحيط نادي التجديف ، بحضور اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، واللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الهراس سكرتير عام المحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع كورنيش النيل ، ومنعت السيارات من المرور بالشارع ، كما كثفت التواجد الأمني بمحيط النادي، يأتي هذا بينما أعلنت مديرية أمن الأقصر حالة الاستنفار القصوي بين صفوف الضباط والجنود في أعقاب تفجيري مبنى مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الطالبية الذي وقعا صباح اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني أن مديرية أمن الأقصر زودت الكمائن ونقاط التفتيش الرئيسية بمجموعات قتالية وسيارات إطفاء وأخري مضادة للمفرقعات لتفتيش المركبات التي تدخل حدود محافظة الأقصر .

كما عززت قوات الجيش والشرطة من تواجدها في محيط مباني المحافظة ومديرية الأمن والمطار وأقسام الشرطة والمناطق الأثرية والسياحية ،حيث تم وضع الحواجز الحديدية أمام مديرية الأمن وأقسام الشرطة وذلك تحسبا لحدوث أي أعمال إرهابية.