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شكران مرتجى تقطع الشّك باليقين وتصوّر "باب الحارة"

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شكران مرتجى تقطع الشّك باليقين وتصوّر "باب الحارة" شكران مرتجى تقطع الشّك باليقين وتصوّر "باب الحارة"

بعد عدّة أخبار تداولتها المواقع الإلكترونية حول انسحاب الفنّانة السّوريّة شكران مرتجى من الجزأين السادس والسّابع من مسلسل "باب الحارة"، قطعت شكران الشّك باليقين ببدئها تصوير مشاهدها اليوم الخميس في دمشق برفقة نجوم العمل.

وتعود مرتجى بشخصيّة "أم بدر" الكوميديّة التّي حصدت شهرة واسعة جداً في الأجزاء السّابقة من "باب الحارة"، إذ مثلت دور الزوجة صاحبة الشخصيّة القويّة والمتسلّطة، التي لا تتوقّف عن التّحكّم بزوجها فتثير له المشاكل.

وقد تألّق الثّنائي محمد خير جرّاح ومرتجى على مدار خمسة أجزاء في تجسيد شخصيّتي "أبو بدر" و"أم بدر" بأدائهما الكوميديّ الاحترافي البعيد عن الابتذال.

وتستمرّ في دمشق عمليّات تصوير الجزأين السّادس والسّابع من "باب الحارة" برفقة نجوم العمل أيمن زيدان وعبّاس النوري ومرح جبر وصباح الجزائري ووفاء موصلي وهدى شعراوي وغيرهم تحت إدارة المخرج عزّام فوق العادة.

 

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