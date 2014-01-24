جبهة "النصرة" في لبنان تعتبر مناطق تواجد "حزب الله" هدفا مشروعا

كتب : أ.ف.ب منذ 21 دقيقة

حذرت "جبهة النصرة في لبنان"، اليوم، من أن مناطق تواجد حزب الله الشيعي حليف دمشق وطهران هي هدف مشروع، داعية السنة في لبنان إلى عدم الاقتراب منها، وذلك في بيان.

وجاء في البيان- المنشور على حساب الجبهة على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي- نعلن نحن جبهة النصرة في لبنان أن حزب إيران بجميع مقراته ومعاقله الأمنية والعسكرية هدف مشروع لنا حيثما وُجد.

واعتبرت الجبهة، أن الحزب "ليتعمد أن ينتشر في المناطق المأهولة بعوام الناس يتستر بينهم حماية لنفسه من ضربات المجاهدين، مضيفة "نهيب بأهل السنة في لبنان عموما عدم الاقتراب أو السكن في مناطقه أو قرب مقراته وتجنب تجمعاته ونقاط تمركزه".

ويأتي البيان بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز معاقل الحزب، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وتبنت الجبهة التفجير الذي وقع الثلاثاء في منطقة حارة حريك، قائلة: إنه رد على جرائم الحزب في سوريا.

والتفجير هو السادس يطاول مناطق نفوذ للحزب منذ الكشف قبل أشهر عن مشاركته في المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية، في النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011.ووقعت خمسة من هذه التفجيرات في الضاحية الجنوبية، وواحد في مدينة الهرمل، تبنته أيضا جبهة النصرة في لبنان.