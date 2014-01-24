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اشتباكات بين الأمن والإخوان بمركز ديروط فى أسيوط

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اشتباكات بين الأمن والإخوان بمركز ديروط فى أسيوط اشتباكات بين الأمن والإخوان بمركز ديروط فى أسيوط

وقعت اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمركز ديروط بأسيوط.

كانت مسيرة لجماعة الإخوان قد خرجت من أمام مسجد خالد بن الوليد لدعوة المواطنين للنزول غدا 25 يناير وفور وصول قوات الأمن قام المتظاهرون برشقهم بالحجارة وإشعال النيران فى إطارات السيارات فقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة بقنابل الغاز مما أدى إلى قيام المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة وإشعال النيران بإطارات السيارات لمنع وصول قوات الأمن إليهم.

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