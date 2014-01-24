4 مصابين فى اشتباكات الأهالى وعناصر "الإخوان" ببنى سويف

شهدت قرية "الميمون" التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف، اشتباكات بالطوب والحجارة بين أهالى القرية ومسيرة تابعة لجماعة الإخوان، لترديد المشاركين فى المسيرة هتافات ضد الجيش والشرطة.

كان العشرات من عناصر جماعة الإخوان قد نظموا تظاهرة عقب صلاة الجمعة، انطلقت من المسجد الكبير بالقرية، وقام المشاركون فى المسيرة بترديد هتافات مسيئة للجيش والداخلية.

وأثناء مرورهم بأحد الشوارع قام الأهالى بالتصدى لهم فى محاولة لفض التظاهرة احتراما لمشاعر الأسر التى فقدت شبابها صباح أمس فى الحادث الإرهابى الذى استهدفت كمين قرية "صفط الشرقية" والذى راح ضحيته 5 وأصيب 2 آخرين.

وتبادل الأهالى وعناصر الاخوان السباب وتطورت إلى مشاجرة أستخدم فيها الطوب والحجارة من الجانبين وأسفرت عن إصابة 4 من الطرفين جارى نقلهم الآن لمستشفى الوسطى المركزي.

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