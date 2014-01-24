أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

محام أوروبى يؤكد قانونية فرض شركات الطيران رسوما على تسجيل الحقائب

Google+ Print
محام أوروبى يؤكد قانونية فرض شركات الطيران رسوما على تسجيل الحقائب محام أوروبى يؤكد قانونية فرض شركات الطيران رسوما على تسجيل الحقائب

قال محام كبير، فى توصية لمحكمة العدل الأوروبية، إن رسوم شركات الطيران الإضافية لتسجيل الحقائب تتوافق وقوانين الاتحاد الأوروبى.

وكانت أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى قد طلبت منها أسبانيا حيث لديها قانون يحظر فرض مثل تلك الرسوم من جانب شركات الطيران، أن تحكم فى الأمر.

وتثار القضية بشأن فرض شركة فولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة رسوما بقيمة 40 يورو (55 دولارا) مقابل تسجيل حقيبتين عبر موقعها الإلكترونى.

ودفع إيف بوت، أحد المحامين العموميين بالمحكمة، بأن إجراءات تسجيل الحقائب هى خدمة تجارية تقدمها شركات الطيران على عكس حقائب اليد التى لا يمكنها فرض رسوم عليها نظرا إلى "عدم وجود تكاليف للتسجيل أو تتبعها وتخزينها".

وقال بوت إن القواعد الوطنية المختلفة بشأن رسوم تسجيل الحقائب ستعيق جهود الاتحاد الأوروبى لتحرير وتخفيف القيود بصناعة الطيران.

لكنه دفع بأنه يجب إلزام شركات الطيران بأن تعلن عن مثل تلك الرسوم الإضافية "بطريقة واضحة وشفافة وغير مبهمة" فى بداية عمليات التسجيل، وإعطاء العملاء خيارا بقبول أو رفض الرسوم.

وسيكون لقضاة أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى الحكم النهائى على القضية، لكنهم غالبا ما يأخذون برأى محاميهم العموميين.

للمزيد من أخبار الاقتصاد

17 دولة أفريقية تشارك فى المنتدى الإقليمى للبنك الإسلامى للتنمية

"يونيدو" تسعى لدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمصر

تويوتا تواصل تربعها على عرش السيارات الأكثر مبيعا فى العالم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365