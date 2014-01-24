صيدلى: الأدوية التى تعلاج الشعر تحتاج إلى وقت وتغذية

تساقط الشعر وتقصفه من المشكلات التى تواجه الكثيرين، وخاصة السيدات على وجه الخصوص، ويقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، والمحاضر فى علوم الـOTC والصيدلة، من الحالات التى تتكرر داخل الصيدلية هى شكوى بعض الفتيات من تساقط الشعر أو تقصفه، مضيفاً أن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو هل تلك الفتاة تتناول تغذية بشكل كافٍ.

وأضاف الجويلى، أن كثيراً من الفتيات يتبعن حميات غذائية قاسية لا تحتوى على العناصر والمعادن الغذائية التى يحتاجها الشعر مما يؤدى إلى تساقط الشعر وتقصفه، مضيفا عندما تتناول المصابين التغذية المناسبة فان تلك المشكلة لا تعالج بشكل سريع بسبب بطء وصول الدم إلى الشعر، بالإضافة إلى بطء نمو بوصيلة الشعر نفسها.

وتابع الجويلى، أن المريض يجب أن يدرك أن بداية ظهور نتيجة لتناول أدوية مثل البنتجار أو البانتجور تظهر نتائجهم بعد انتظام تناولهم بفترة شهر ونصف على الأقل، مضيفاً أن بعض الصيادلة ينصحون المرضى ممن يريدون التخلص من تلك المشكلة هى بإتباع الحقن الميزوثيربى.

وقال الجويلى، إن المتخصصين من أطباء الجلدية والتجميل يقومون بحقن فروة الرأس بالمعادن والتغذية اللازمة لمنع تساقط الشعر، ويحتاج المريض من 8 إلى 10 جلسات، ويبدأ توقف تساقط الشعر بداية من الجلسة الثانية، ويبدأ فى النمو بداية من الجلسة الرابعة وتستمر حسب احتياج الشعر، مضيفاً أن تلك الطريقة باهظة جدا.

وتابع الجويلى بعد انتهاء الجلسات يعتقد المريض إن الشعر أصبح جيدا ويبدأ فى التعامل على هذا الأساس ألا إن هذا غير صحيح فبعد فترة من الوقت ينتهى التغذية الموجودة بفروه الشعر ويبدأ الشعر بالضعف من جديد لذلك فالمريض بحاجة إلى الحفاظ على التغذية المناسبة وذلك من اجل استمرار قوة الشعر.

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