MAKE UP FOR EVER تشارك الفنّانة أصالة في برنامجها

تعلن MAKE UP FOR EVER مشاركتها الفنّانة الكبيرة أصالة في برنامجها "صولا" الذي تقدّمه أصالة بنفسها. حرصت الفنّانة على إختيار MAKE UP FOR EVER لتهتم بإطلالاتها ولمسات ماكياجها المتزامنة مع صيحات الموضة. كما أن MAKE UP FOR EVER تهتم بماكياج ضيوف أصالة المشاهير عبر نقل عالم الجمال الإحترافي من وراء الكواليس الى أمام الكاميرا خلال فترة عرض البرنامج بموسميه الخامس والسادس. يجري التصوير في جزيرة السعديات، أبوظبي حيث يتمّ إستضافة عدّة مشاهير خلال الـ 28 حلقة من البرنامج.

انضمّ نيكولاس جبران، مصمّم الأزياء اللبناني ، للإهتمام بأزياء أصالة عبر تصميم تشكيلة ملابس عصرية وأنيقة تتناسب مع البرنامج. وتستوحي MAKE UP FOR EVER الإطلالات من تصاميم نيكولاس جبران للحفاظ على التناسق في طلّة أصالة الشاملة.

تستخدم MAKE UP FOR EVER، علامة الماكياج المعروفة بمنتجاتها العالية الأداء وطويلة الأمد وتشكيلتها الواسعة من الألوان، مجموعتها HD الشهيرة التي تضمن بشرة خالية من العيوب أمام الكاميرا وتحت ضوء النهار، ومنتجاتها Aqua المضادة للماء المعروفة ولوحة أحمر الشفاه Rouge Artist Palette الحديثة، وهي عبارة عن أوسع تشكيلة من أحمر الشفاه التي صمّمت خصّيصاً لتقديم أي تدرج من الألوان المرغوبة.