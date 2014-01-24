"الوطنية للتغيير" تدين الهجمات الارهابية وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاخوان وحلفائهم

ناشدت المصريين مساعدة قوات الجيش والشرطة في حربها المقدسة ضد الارهاب الدولي

كتب : خالد عبد الرسول: منذ 18 دقيقة

أدانت الجمعية الوطنية للتغيير بكل قوة الهجمات الخسيسة التي تشنها عناصر تابعة لتنظيم الاخوان الإرهابي وحلفائه من الجماعات التكفيرية، وطالبت بإتخاذ اجراءات فورية وحاسمة ورادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها.

وحملت "الوطنية للتغيير" مسئولية هذه الهجمات الجبانة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل الجماعات التكفيرية المتحالفة معها ، وتؤكد ضرورة إتخاذ اجراءات صارمة ضد كل من يحرض على أعمال التفجير والقتل والعنف وخاصة ما يسمى تحالف دعم الشرعية ، وقناة الجزيرة والعاملين فيها ، وكذلك انذار دويلة قطر وطرد سفيرها بالقاهرة ، كما تطالب الجمعية نقابة الصحفيين والجهات المعنية بإتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الصحفيين وجميع المواطنين المصريين الذي يتعاونون مع قناة الجزيرة في حربها القذرة ضد الثورة والدولة المصرية..

وأكدت الجمعية "ضرورة محاسبة القيادات الامنية المسئولة عن تأمين مديرية امن القاهرة بسبب تراخيها الذي سمح بمرور السيارة المفخخة الى مدخل المديرية ، وفشل هذه القيادات في توفير حرم آمن لمحيط مبنى مديرية أمن العاصمة وهو مبنى مستهدف بالتأكيد".

وناشدت المواطنين المصريين التزام اقصى درجات الحيطة والحذر، ومساعدة قوات الجيش والشرطة في حربها المقدسة ضد الارهاب الدولي والتي يشنها التحالف الإرهابي للاخوان بدعم واضح من الولايات المتحدة وتركيا ودويلة قطر، وتؤكد أن الشعب المصري مصمم على استكمال ثورته ولن تخيفه أو تروعه تلك الاعمال الإرهابية الجبانة مهما كانت التضحيات.