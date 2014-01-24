"القومى للطفولة" يطلق حملة مجتمعية لمكافحة زواج الأطفال

قالت الدكتور عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس يبدأ الأسبوع القادم حملة مجتمعية قومية لمكافحة زواج الأطفال وزواج الصفقة، بالتعاون مع الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية التى تضم 4 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهود السابقة للحملة والتى بدأت عام 2009 لمكافحة زواج الأطفال وزواج الصفقة أسفرت عن عدد من النتائج، منها تغير سياسات أعمال المأذونين على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أن الفتوى التى أطلقتها دار الإفتاء المصرية، والتى تحرم فيها زواج الصفقة، ووصفت الأب الذى يقوم بتزويج طفلته فى مثل هذه الزيجات بأنه فاسق ولا يعتد بولايته، ساهمت بشكل كبير فى التقليل من مثل هذا النوع من الزواج.

وأشارت إلى أن الخطة تركز على ثلاثة محاور، الأول هو المحور الحقومى الذى يعتمد على تفعيل التشريعات المصرية وفقا للدستور، والثانى يعتمد على التمكين الاجتماعى والاقتصادى وتفعيل دور المجتمعات الفقيرة والمهمشة، والثالث هو المحور الدعوى لكسب التأييد.

يذكر أن المجلس كان قد نجح فى منع أكثر من 4000 حالة زواج أطفال وصفقة، من خلال ما يرد إلى خط المشورة 16021 من بلاغات ومن خلال المجتمع المدنى.

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