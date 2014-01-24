اللواء محسن الشهاوى: إجراءات أمنية بماسبيرو و144 مركز إرسال بالمحافظات

أكد اللواء محسن الشهاوى، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على رفع درجة الاستعدادات الأمنية بمبنى ماسبيرو، مشيرًا إلى أن عمليات التأمين تتم بدعم من القوات الخاصة والحرس الجمهورى.

وقال اللواء محسن الشهاوى إن عملية التأمين المشددة لا تقتصر على مبنى ماسبيرو، مؤكدًا وجود عمليات تنسيق موسعة بين جهاز الشرطة والقوات المسلحة وأمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتأمين مركز الإرسال بالمقطم و144 مركزًا للإرسال بجميع المحافظات على مستوى القنوات الإقليمية.

وأشار إلى أن الاستعدادات الأمنية بدأت منذ يوم الأربعاء الماضى، حيث تم منع الإجازات لجميع العاملين بالأمن الإدارى الخاص بمبنى ماسبيرو، ومنع تواجد أى سيارات أمام المبنى، والتأكد من هوية العاملين بالاستوديوهات داخل المبنى، فضلا عن التنسيق مع قوات الدفاع المدنى والحريق لمجابهة أى مخاطر لمحيط المبنى.

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