ابتكار جهاز مغناطيسى جديد لعلاج الصداع النصفى

ذكرت صحيفة "ديلى برس" الأمريكية أنه قد تم ابتكار جهاز مغناطيسى لعلاج الصداع النصفى من خلال إرسال نبضات مغناطيسية إلى الدماغ تساعد فى مكافحة الصداع النصفى وقد وافق عليه من قبل المعهد الوطنى للرعاية الصحية الأمريكى ووافقت عليه أيضاً إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دى إيه).

تعريف الصداع النصفى: هو الذى يعرف بأنه الصداع الشديد المتكرر الذى يرافقه الحساسية للضوء والغثيان.

> وهناك نوعان من الصداع النصفى وهما:

> 1- الصداع النصفى مع هالة على العين.

> 2- الصداع النصفى من دون هالة على العين.

أولاً: الصداع النصفى مع هالة على العين: وهذا النوع من الصداع النصفى يرافقه اضطرابات بصرية مثل بقع على العين وممكن أن تؤدى إلى العمى المؤقت ويمكن أن ترافقه دوخة أو ضعف أو الدوار.

ثانياً: الصداع النصفى من دون هالة على العين: يعنى هذا أن هذا النوع يسبب ألما شديدا بالدماغ فقط من دون أى تأثيرات على العين أو الرؤية.

وأوضح خبراء فى مجال الصحة أن سبب الصداع النصفى غير معروف بالضبط ولكن قد يكون بسبب سلسلة من العوامل بما فى ذلك البيئة والإجهاد وشرب الكحول ونقص الغذاء وقلة النوم وبالنسبة للنساء قد يكون بسبب التغيرات الهرمونية.

وأشار الباحثون أن أعراض الصداع النصفى عادة ما تستمر بين 4 إلى 72 ساعة وهذا يؤثر على عائلة الشخص أو العمل أو الحياة الاجتماعية.

وكشف المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة الأمريكى نتائج سلسلة من التجارب التى تنطوى على ابتكار جهاز النبضات المغناطيسية إلى الدماغ ويعمل عن طريق إرسال التحفيز المغناطيسى عبر الجمجمة من خلال الضغط على زر التشغيل.

ووجد الباحثون بعد إجراء دراسة على 164 شخص يعانون من الصداع النصفى أن بعد مرور ساعتين من بداية الصداع النصفى كان 39% من المرضى صارت أدمغتهم خالية من الألم وخلال 24 ساعة كان 29% من المرضى تم إزالة ألم الصداع النصفى من أدمغتهم، فى حين أن 27% أيضاً من المرضى صارت أدمغتهم خالية من الألم تماماً خلال 48 ساعة.

وأشارت الدراسة أن استخدام الجهاز المغناطيسى يمكن المرضى من علاج الصداع النصفى ووقف تناول المسكنات المضرة للجسم.

وتعليقاً على هذه التوصيات قال الدكتور فايز أحمد استشارى الأعصاب وعلاج الصداع النصفى فى الولايات المتحدة الأمريكية إن "هذا العلاج يكون حلا أمثل بالنسبة لأولئك الذين لا يمكن أن يستجيب معهم العلاج الحالى وهذا الابتكار يفتح الباب أمام حقبة جديدة فى علاج الصداع النصفى.

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