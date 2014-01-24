اليوم.. نقيب الأشراف يلتقى رئيس أمناء مشروع "السلام عليك أيها النبى"

يلتقى نقيب الأشراف، محمود الشريف، اليوم الجمعة، الدكتور ناصر الزهرانى، رئيس مجلس أمناء المشروع الاسلامى العالمى، "السلام عليك أيها النبى"، فى مكة المكرمة، لعقد برتوكول تعاون مشترك.

وقال "الشريف"، فى تصريحات صحفية، إن النقابة حريصة للغاية على الاطلاع على المشروع العالمى الفريد من نوعه على مستوى العالم، للدفاع عن النبى بكل لغات العالم، مشددا على أن تعاون النقابة مع المشروع يجرى الإعداد له منذ عدة أشهر.

وشكر نقيب الأشراف، المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، على الاهتمام البالغ برعاية المشروع، الذى يتبنى تبصير الدنيا كلها بسيرة النبى.

يذكر أن نقيب الأشراف يزور مكة المكرمة حاليا، وتستمر الزيارة عدة أيام يلتقى خلالها إدارة المشروع، ويلتقى عددا من أبناء الأشراف وآل البيت فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، لبحث العديد من الأمور التى تهم أبناء الأشراف.

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