لافارج للإسمنت: ٣ خطوط متوقفة للشركة بسبب نقص الغاز

قال سامى عبد القادر، المدير العام لشركة لافارج مصر، إن صناعةالإسمنت تعد من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والطاقة فى صناعة الأسمنت تستخدم ١٣٪ فقط كهربائية، والباقى يحتاج إلى طاقة حرارية لكسر المواد الخام، ونحتاج إلى الفحم بعد نقص الغاز للإنتاج، ولا يمكن استخدام الطاقة الشمسية فى كسر المواد الخام.

وأشار عبد القادر خلال مؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين لافارج للإسمنت والصندوق الاجتماعى للتنمية، أن مصر تنتج نصف مليون طن سنويا من الفحم، وتستورد ما يقرب من ١.٣ مليون طن فحم استيراد لصناعات أخرى مثل الحديد.

والحكومة توجهت لنقص الغاز للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى ٧٠٠ مليون جنيه لتحويل المصنع لإنتاج الفحم، واستوردنا ١٠ آلاف طن فحم كوك بترول لكى نختبر استخدامها على الشركة، ولدينا حاليا ٣ خطوط للشركة متوقفة من إجمالى ٥ خطوط بسبب صعوبة نقص الطاقة، ولم نحصل حتى الآن على موافقة من الحكومة الحالية لاستخدام الفحم التى قامت الشركة باستيراده.

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