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المصريون بالسعودية يقدمون وثيقة تطالب "السيسى" بالترشح للرئاسة

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المصريون بالسعودية يقدمون وثيقة تطالب "السيسى" بالترشح للرئاسة المصريون بالسعودية يقدمون وثيقة تطالب "السيسى" بالترشح للرئاسة

زار وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أمس الخميس، ملحقية الدفاع المصرية بالعاصمة الرياض، والتقى بالعقيد محمد جاب الله، ملحق العسكرى المصرى بالسعودية، وسلمه وثيقة مكتوبة تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بالاستجابة لرغبة جماهير الشعب، وجموع المخلصين من أبناء الجالية المصرية بالمملكة، والترشح لرئاسة البلاد، وسلمه وثيقة موجهة إلى الفريق السيسى، تحت عنوان "مناشدة وعهد".

وورد بالوثيقة، "إننا سيادة الفريق فى الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، وباسم جموع المصريين الأحرار الذين يعيشون فى بلدهم الثانى المملكة العربية ، نشارك إخوتنا فى الوطن فى مطالبتكم، وبإصرار وحب، على أن تتقلدوا موقع المسئولية الأول فى البلاد فى المرحلة التاريخية، لتكملوا ما بدأتموه، وتفجروا فى المصريين طاقات العمل والإبداع والعطاء والتفانى، ولتنطلقوا بمصرنا وشعبها خلف قيادتكم إلى آفاق العزة والكرامة والخير، لكل من يعيش على أرضها المباركة، وها نحن نرفق لكم صدق الرجاء بتوقيعات أبناء فى المملكة على بردية حب لكم، ونناشدكم سيادة الفريق، قبول التكليف، وتحمل تلك المسئولية التى أنتم بأمر الله أهل لها، وقادرون بعون الله على أدائها وتحملها حبا فى بلادكم، ونزولا على أمر شعبكم الذى بادلكم بالحب حبا، وبالعطاء عرفانا ووفاء".

وأكملت الوثيقة، "نعاهدكم أيها القائد العظيم، أننا سنكون لكم جنودا نأتمر بأمركم، ونعمل تحت قيادتكم، ونقدم معكم من أجل الوطن العظيم كل غال وثمين، وإن مصر العظيمة التى طالما قلتم أن أرواحكم فداء لكل ابن من أبنائها، تناشدكم تناديكم وأنت خير من يلبى نداء مصر، وتعاهدكم ونحن خير من يوفى بعهود الوطن".

وقدم الوفد لملحق العسكرى، بردية تحمل توقيعات عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالمملكة، جمعت خلال احتفال الجالية بذكرى العبور العظيم، ورأس الوفد المهندس إمام يوسف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية.

وقال إمام يوسف، إن الزيارة واجبة بعد إجماع الشعب على الوقوف خلف قواته المسلحة، التى عبر عنه بنتيجة الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن المرحلة الحالية من تاريخ مصر بحاجة إلى قائد يلتف حوله الشعب، ويعمل معه على الخروج بالوطن إلى آفاق الأمن الشامل، والعمل والإنتاج والانطلاق بمصر إلى ما تستحقه من مكانه.

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