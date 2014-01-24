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إيقاف قائد كمين حادث بنى سويف الإرهابى

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إيقاف قائد كمين حادث بنى سويف الإرهابى إيقاف قائد كمين حادث بنى سويف الإرهابى

أكد اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن ببنى سويف، إيقاف الملازم أول أحمد الشوبكى، من مركز شرطة بالواسطى، قائد كمين صفط الشرقية شمال المحافظة، عن العمل، مع إجراء تحقيقات معه بمعرفة الأمن العام.

وقال هديب، فى تصريحات له مساء اليوم الخميس، إن القرار لتغيبه عن خدمته بالكمين، الذى شهد إطلاق ملثمين يستقلان دراجة بخارية النيران، على أفراد الكمين، مما أدى إلى مصرع 5 وإصابة 2 مابين أمين ورقيب شرطة، فجر اليوم الخميس، لحين الانتهاء من التحقيق معه.

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