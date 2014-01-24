بالصور.. مسيرتان لـ6 إبريل والاشتراكيين للحشد لـ25 يناير فى المحلة

نظمت حركة شباب 6 إبريل -الجبهة الديمقراطية- مجموعة من الفعاليات أمس الخميس، للحشد لمظاهرات الخامس والعشرين من يناير 2014، وفى المحلة تظاهرات الحركة بالتعاون مع حركة شباب 6 إبريل "أحمد ماهر"، والاشتراكيين الثوريين، ومجموعة أخرى من القوى السياسية، فى مسيرة انطلقت منطقة السبع بنات وانتهت بشارع البحر الرئيسى، رافعة أعلام الحركة مرددين "عيش حرية عدالة اجتماعية"، "ياللى بتسال إحنا مين إحنا شباب 25".

وبالتزامن مع المسيرة نظمت الحركة مسيرة بالتعاون مع جبهة ثوار، ومجموعة من النشطاء انطلقت من عين شمس، وطافت شوارع المنطقة، ورددت هتافات تطالب بالإفراج الفورى عن المقبوض عليهم، وهيكلة الداخلية، رافعة شعار "عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية".

وهتف المتظاهرون ردًا على بعض الأشخاص رفعوا شعار رابعة للمسيرة "ياللى بتهتف مرسى ورابعة.. ريحة الدم منكم طالعة"، ولاقت المسيرتين ترحيبًا كبيرًا من الأهالي، وأكدت الحركه أنها لم تحصل على إذن مسبق من أى جهة أمنية لتنظيم المسيرات.

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