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محافظ الجيزة: عودة مياه الشرب والتيار الكهربائى لمنطقة "كعبيش" بالهرم

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محافظ الجيزة: عودة مياه الشرب والتيار الكهربائى لمنطقة "كعبيش" بالهرم محافظ الجيزة: عودة مياه الشرب والتيار الكهربائى لمنطقة "كعبيش" بالهرم

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، على عودة مياه الشرب والكهرباء لمنطقة كعبيش بالهرم، بعد انقطاعها اضطراريًا، اليوم الخميس، نتيجة أعمال الإصلاح التى تتم بخطوط الصرف الصحى بالمنطقة.

وقال المحافظ، إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يقوم حالياً بتنفيذ مشروع لعلاج مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة، والتى تسببت فى هبوط أرضى بشارع محمد حين الخولى.

وأضاف أن المحافظة قامت بالدفع بـ17 شفاطًا لشفط المياه من الشارع من شركة مياه الشرب وهيئة النظافة وحى الهرم، كما تم ربط شارع فتحى الموان والمنشية بالمحطة الرئيسية.

وقد بدأ الجهاز التنفيذى والشركة المنفذة، فى عمل جسات فى الأرض للبدء فى حل المشكلة نهائيًا.

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