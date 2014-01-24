مظاهرات إخوانية تحرض رجال الجيش والشرطة ببني سويف على التغيب من عملهم

كتب : عمرو رجب الخميس 23-01-2014 22:00

نظّم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان مظاهرات لهم، مساء اليوم، بمدينة ناصر شمال بني سويف، في إطار الحشد ليوم 25 يناير.

وفي خطوة تحريضية، طالب المتظاهرون، عبر مكبرات الصوت التي يستخدمونها في مظاهراتهم، ضباط وأفراد الجيش والشرطة، بالتغيب وعدم الحضور غدًا وبعد غد، والمشاركة في أعمال التأمين، مطالبين الضباط الشرفاء- حسب وصفهم- بتقديم إجازات واعتذارات عن ممارسة عملهم حرصًا عليهم.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.