أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مظاهرات إخوانية تحرض رجال الجيش والشرطة ببني سويف على التغيب من عملهم

Google+ Print
مظاهرات إخوانية تحرض رجال الجيش والشرطة ببني سويف على التغيب من عملهم مظاهرات إخوانية تحرض رجال الجيش والشرطة ببني سويف على التغيب من عملهم

كتب : عمرو رجب الخميس 23-01-2014 22:00

نظّم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان مظاهرات لهم، مساء اليوم، بمدينة ناصر شمال بني سويف، في إطار الحشد ليوم 25 يناير.

وفي خطوة تحريضية، طالب المتظاهرون، عبر مكبرات الصوت التي يستخدمونها في مظاهراتهم، ضباط وأفراد الجيش والشرطة، بالتغيب وعدم الحضور غدًا وبعد غد، والمشاركة في أعمال التأمين، مطالبين الضباط الشرفاء- حسب وصفهم- بتقديم إجازات واعتذارات عن ممارسة عملهم حرصًا عليهم.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات