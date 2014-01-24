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"طريق الثورة" بدمياط: مبارك و"الإخوان" والسلطة الحالية اتفقوا في قمع معارضيهم

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"طريق الثورة" بدمياط: مبارك و"الإخوان" والسلطة الحالية اتفقوا في قمع معارضيهم "طريق الثورة" بدمياط: مبارك و"الإخوان" والسلطة الحالية اتفقوا في قمع معارضيهم

كتب : سهاد الخضرى الخميس 23-01-2014 22:24

دشّنت جبهة طريق الثورة بدمياط حملة جرافيتي موسّعة بمدينتي دمياط ودمياط الجديدة للحشد لإحياء ثورة 25 يناير المقبل.

من جانبها، أكدت ندى ناصر، أحد مؤسسي جبهة طلاب طريق الثورة بجامعة دمياط، لـ"الوطن"، أنهم سيشاركون تحت اسم الجبهة للتأكيد على المطالب الاجتماعية التي خرجت من أجلها ثورة الخامس والعشرين، كما سيتم عقد مقارنات بين السلطة الحالية وسلطة الإخوان ودولة مبارك مع التأكيد على عدم وجود فرق بين الثلاثة أنظمة السابقة- على حد وصفها- فجميعهم تشابهوا في قمع من ينتقدهم ويعارضهم، تشابهوا في عدم وجود حلول جذرية لحل مشاكل الجماهير بكل طوائفة، ونجحوا في شيء وطريق واحد وهو توفير كل وسائل الحياة الكريمة لرجال الأعمال على حساب الفقراء.

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