محمود بكر: تشيلسي لم يشتر صلاح استخسارا

(/أ ش أ/) - أكد الإعلامى محمود بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن من حسن حظ محمد صلاح وجوده بنادي مثل المقاولون العرب.

وأفصح بكر "المقاولون يضم عقليات تسويقية تتيح للاعبين الاحتراف فى سن صغيرة على خلاف الأندية الأخرى التى تتمسك بهم من أجل النقطة أو النقطتين".

وأوضح أن انتقال صلاح لتشيلسى الإنجليزى درس لكل الأندية خاصة الأهلى والزمالك ولابد من فتح أبواب الاحتراف على مصراعيها للاعبين للاستفادة المادية والمعنوية إذا انتقلوا لأندية كبيرة.

وطالب بكر الأندية بعدم المغالاه فى مطالبها المادية من أجل احتراف لاعبيها لأنه السبيل لنهضة الكرة.

وقال بكر: "تشيلسى لم يشتر صلاح استخسارًا، وإنما أكيد تابعوه لعام أو عامين ويعرفون كيف سيستفيدون منه وإلا ما دفعوا فيه 11 مليون إسترلينى".