حبس 4 بتنظيم الإخوان 15 يوم لقيامهم بتصنيع 413 قنبلة مولوتوف داخل شقة بـ “الظاهر”

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، مساء اليوم الخميس، بحبس 4 متهمين من تنظيم الإخوان الإرهابي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لقيامهم باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة “الظاهر” كمقر لتصنيع كميات كبيرة من قنابل المولوتوف، بغية استخدامها في أحداث العنف والشغب والاعتداء على المواطنين وقوات الأمن.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، وتصنيع المتفجرات.

وكان عدد من سكان العقار وأهالي المنطقة قد أخطروا الشرطة بوجود تحركات مريبة داخل الشقة التي ضبط المتهمون بها، وهم رجل و 3 فتيات تبين أنهم ينتمون لتنظيم الإخوان، وأنهم (المبلغون) يشتبهون في أن الشقة المذكورة يتم اتخاذها كمقر للإعداد وترتيب أعمال عنف وشغب التي تقوم بها الجماعة الإرهابية.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن الشقة كانت تستخدم كمركز لإعداد قنابل المولوتوف بمعرفة المتهمين، حيث عثر بداخلها على عدد 413 قنبلة مولوتوف جاهزة ومعدة للاستخدام.

وأمرت النيابة بتكليف جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وأيضا تكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص قنابل المولوتوف التي عثر عليها بحوزة المتهمين وإعداد التقرير الفني اللازم بشأنها وتسليمه إلى النيابة.