أهالى شبرا الخيمة لـ"السيسى": أنت بأمر الشعب مطلوب للرئاسة

التقت "اليوم السابع" بعدد من المواطنين بمدينة شبرا الخيمة قبل تنظيم احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة وطالبوا الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال عبد الناصر شحتو، محامى بالنقض: إن كل الشعب كان ينتظر من ينقذه من حكم الإخوان وظهر القائد العظيم الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقام بالفعل بتلبية رغبات المواطنين جميعهم وأنقذنا من حكمهم ولن نجد أكثر من " السيسى" وطنية وحبا لهذا الوطن ليتحمل مسئولية الحكم والسيسى تفوق على عبد الناصر فى جرأته وعلى السادات فى ذكائه فنحن لا نرى خلافه رئيسا لمصر".

وقال حسن شحاتة، موظف من أهالى منطقة شبرا الخيمة: أطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح فى انتخابات الرئاسة وأقول له "كمل وإحنا كلنا معاك" زى ما كنت معانا وأنقذتنا من حكم الإخوان فأنت الرجل المناسب فى المكان المناسب والمصريين كلهم معاك.

وأكد محمود أبوعضمة، صاحب محل بشبرا الخيمة أن المصريين أصبحوا لا يثقون إلا فى الفريق أول عبد الفتاح السيسى لأنه شجاع وقوى ولا يوجد أفضل منه كقائد للأمة فى ذلك الوقت، خاصة أنه وقف مع الشعب فى ثورة يونيه قائلا "أنت بأمر الشعب مطلوب للرئاسة".

وقال عبد اللطيف محمد، صاحب مقهى: أناشد الفريق السيسى كباقى الشعب للترشح للرئاسة ومش هنلاقى أحسن منه رئيسا للجمهورية وكلنا عاوزينه يقف معانا فى تلك المرحلة.

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