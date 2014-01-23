أسرار نضارة بشرة Michelle Obama وشبابها

تتميّز Michelle Obama السيدة الأمريكية الأولى ببشرة دائمة الصحّة والشباب، على الرّغم من أنها بلغت عقدها الخامس. لكنّ إشراق بشرتها وخلوها من أيّ تجاعيد يُثير الكثير من التساؤلات حول روتين السيدة الأولى في اعتنائها ببشرتها.

• لعلّ السر الأول في ذلك هو أنها تستخدم الكريمات الغنية بالخلايا الجذعية للتفاح. وقد علقت السيدة الأولى على هذا الأمر بالقول: "إنّ الخلايا الجذعية للتفاح تعمل على حماية البشرة من التشقّقات، وتبعدها عن التجاعيد المبكرة".

كما أكّد الباحثون فاعليّة الخلايا الجذعية المستخلصة من ثمار التفاح كأهمّ وسيلة من وسائل إعادة الحيويّة إلى الجلد والبشرة. من هنا، تُصنّف الكريمات التي تحتوي على هذه الخلايا كواحدة من أبرز التقنيات الحديثة الخاصّة بعلاج آثار شيخوخة البشرة وعلامات تقدّم السنّ.

• كما تنصح السيدة Obama بالمداومة على استخدام أقنعة البشرة الطبيعية، والتي تعيد إلى البشرة النضارة والحيوية من جديد. أمّا أهمّ وأفضل الأقنعة التي تُعيد إلى البشرة النضارة والشباب فهي تلك الأقنعة التي تحتوي في مكوناتها على الزيوت الطبيعيّة، ولاسيما زيت اللوز.

فالتعرض للشمس، كما للأتربة وغيرها من العوامل الجويّة، قد يؤثر سلباً في البشرة. ولكنّ زيت اللوز المرّ يمكنه التغلب على هذه التأثيرات السلبية، إذا قمتِ باستخدامه يومياً على بشرتك ممزوجاً بملعقة من الزبادي.

• أما عن شباب قوامها ووزنها الدائم الثبات، فالواضح أنّه بسبب نظامها الغذائيّ الصحيّ، إذ تبتعد عن أنظمة الحياة الغذائية المملة لصالح الاعتماد على الطعام الصحيّ الغنيّ بالفواكه والخضر والألياف، كما أنها تحاول الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة كلما أمكن؛ لأن النوم والراحة بحسب قولها هما العاملان الكبيران في الحصول على جسم صحي وبشرة نضرة، وأنّه كلما ازداد عمر الإنسان ازدادت حاجته إلى النوم والراحة.

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