د. هشام الخياط: لا توجد بدائل فعالة لعقار النكسيفار

يسأل صلاح الخولى، والدى يعانى من تليف كبدى وظهرت أورام كبدية حديثة وأفاد الأطباء أن العلاج الوحيد فى حالته هو "النكسيفار" وهو دواء غالى السعر وهناك البديل الهندى، هل الاثنان نفس التركيب لا فرق بينهما خاصة أن الدواء الهندى أقل فى السعر؟

يجيب الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى قائلا: إن دواء النكسفار "السوارفينيب" هو دواء يستخدم فى علاج أورام الكبد المتقدمة التى لا يصلح معها العلاجات الأخرى مثل التردد الحرارى والميكروويف واستئصال الورم والحقن الشريانى والحقن بالجزيئات المشعة وأيضا التى لا يصلح معها زراعة الكبد شريطة أن يكون حالة المريض مستقرة بالتقارير ولا يكون هناك زيادة فى نسبة صفراء الدم ولا يوجد سيولة شديدة عند المريض وهذا الدواء يقلل من حجم الورم ولا يتم التخلص منة نهائيا، كما أنه فى الدراسات التى تم إجراؤها قبل الموافقة عليه وطرحه فى الأسواق ثبت أنه يزيد من أعمار هؤلاء المرضى كما أن هذا العلاج يساعد على عدم عودة الأورام مرة أخرى بعد نجاح التردد الحرارى والحقن الشريانى أو الميكروويف وقد طرح فى الأسواق هذا الدواء باسم النكسفار وهى الشركة الأم المنتجة لهذا الدواء.

ويقول إن هناك بدائل عديدة طرحت مؤخرا فى سوق الدواء بعضها كورى وصينى وهندى غير أن الدراسات لم تتم على هذه الأدوية لمقارنتها بالدواء الأم ولهذا لا ننصح باستخدامها فى الوقت الحالى حتى يتم إجراء دراسات عليها لمقارنتها بالدواء الأم وننصح المريض بالتوجه لأخذ العلاج على نفقة الدولة إذا كان لا يستطيع أو من خلال التأمين الصحى إذا كان يخضع للتأمين الصحى.

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