"وفد الغربية" يعلن المشاركة الرسمية فى احتفالات يناير وعيد الشرطة

أعلن حزب الوفد بالغربية مشاركته الرسمية فى احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة, من خلال عدة مسيرات تطوف شوارع المحافظة, احتفالا بالعيد الثالث لثورة 25 يناير وعيد الشرطة المجيد وذكرى شهداء مصر الأبرار.

وأكد الدكتور محمد الفقى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، فى تصريحات صحفية، أن الحزب سيقيم منصة احتفالات رسمية أمام مبنى ديوان عام محافظة الغربية فى شارع البحر بمدينة طنطا، للمشاركة فى الاحتفال وتوجيه دعوة للمواطنين إلى تأييد القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسى، للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بأمان.

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