أمير رمزى: العمليات الإرهابية موجهة ضد الجيش والشرطة

قال المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، إن ما يحدث من عمليات إرهابية الآن جزء من سلسلة من الأحداث الموجهة ضد أكثر من فصيل على رأسها القوات المسلحة والداخلية والإعلام والأزهر الشريف والأقباط.

وأضاف رمزى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" أنه يجب على الداخلية فى الفترة القادمة أن تأخذ احتياطاتها الكاملة عن طريق وجود أفراد مدربين فى الكمائن لكى يستطيعوا التعامل مع أى فرد خارج على القانون، معبراً أنه يجب تحصينهم بلبس واقٍ للرصاص، لأننا فى فترة تكون أغلب العمليات الإرهابية موجهة ضدهم.

للمزيد من التقارير المصرية..

>وزير الداخلية يقرر ترقية استثنائية لأسماء شهداء كمين بنى سويف

الخبير القانونى محمد الرافعى: خطاب الرئيس أعاد الاعتبار لثورة يناير

وزير الإسكان: تخصيص 10 أفدنة لإنشاء وحدات بمساحات 120 متراً