ميلان يفقد قلب دفاعه 3 أسابيع

روما، (إفي): أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم، إصابة مدافع الفريق الأول، الكولومبي كريستيان زباتا، بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أودينيزي في كأس إيطاليا، والتي انتهت بهزيمة "الروسونيري" بهدفين مقابل هدف وخروجه من منافسات البطولة.

ويعتبر زاباتا أحد أهم أعمدة الفريق في الخطوط الخلفية، وشارك في 28 مباراة مع الفريق في الدوري والكأس المحليين بجانب دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد آخر أعلن الميلان عودة المدافع الأرجنتيني ماتياس سيلفيستري، الذي كان يعاني من آلام في الساق اليمنى.