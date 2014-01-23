ديوان عام محافظة الشرقية يتزين للاحتفال بذكرى يناير

تزين مبنى ديوان عام محافظة الشرقية بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة يناير المجيدة.
وتم نشر أعلام مصر وشعار محافظة الشرقية بطول المبنى وكذلك إحاطة المبنى بأفرع الكهرباء بطول المبنى وبالشارع الرئيسى احتفالا بهذه المناسبة المجيدة. فيما تجمع العشرات من الشباب أمام الديوان وقاموا بترديد الهتافات والأغانى الوطنية عبر الـ"دى جى".
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