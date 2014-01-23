بورشه 911 Targa تسجل ظهورها الأول عالميا في ديترويت

كتب : ياسر شعبان الخميس 23-01-2014 19:42

بورشه 911 Targa

داخل جناحها المتميز بمعرض ديترويت، كشفت بورشه للمرة الأولى عالميًا عن الجيل الجديد المُبتكر من 911 Targa الذي يجمع للمرة الأولى بين مفهوم "تارجا" الكلاسيكي وأحدث التكنولوجيا المتوفرة للسقف من بورشه.

وكما كان الأمر مع طراز تارجا الأسطوري الأول يتضمن الجيل الجديد من السيارة القضيب العريض المعهود مكان الدعامتين الوسطيتين بين جسم السيارة وسقفها، بالإضافة إلى قسم متحرك من السقف فوق المقعدين الأماميين ونافذة خلفية محيطة بالسيارة من دون الدعامتين الخلفيتين بين الجسم والسقف، لكن خلافًا للأجيال السابقة من السيارة الكلاسيكية، وبات بالإمكان فتح السقف المتحرك وغلقه بمجرّد الضغط على مفتاح تشغيل، ليعمد على إثره نظام السقف الأوتوماتيكي بالكامل إلى تخزين السقف وراء المقعدين الخلفيين، كاشفًا النقاب عن مشهد علوي مذهل للسماء، كما حظي طراز "تارجا" الجديد بدفع رباعي قياسي من خلال "نظام بورشه للتحكم بالدفع" PTM الذي يركز على نقل قوة السيارة إلى العجلتين الخلفيتين كما هو معهود في طرازات بورشه، ما يضمن ديناميكية قيادة قصوى على أسطح الطرقات وفي جميع الظروف المناخية.

وبفضل هذه المزايا 911 Targa تطل الجديدة كنسخة مبتكرة وعالية الجودة من السيارة الكلاسيكية التي أبصرت النور في العام 1965. وهي تتشارك في الكثير من المقومات والمزايا مع طراز 911 Carrera 4 Cabriolet. فالتكنولوجيا والجسم المعتمدين في السيارتين متماثلين تقريباً حتى حدود النافذة كما تُضفي المؤخرة العريضة المعهودة في طرازات الدفع الرباعي من 911 بالإضافة إلى قضيب تارجا والنافذة الخلفية على شكل قبة وتصميماً جانبياً منخفضاً وشخصية رياضية للغاية على الطراز الأحدث من 911.

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