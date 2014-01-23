فيسبوك يبدأ بث الإعلانات على الهواتف المحمولة قبل تطبيقها على نطاق واسع

أعلنت شركة “فيسبوك” أنها بدأت باختبار طريقة لتوجيه إعلاناتها نحو تطبيقات الهواتف النقالة المُطوَرة من قبل شركات أُخرى.

وأشارت “فيسبوك” إلى أنها تعمل على اختبار طريقتها الجديدة في الإعلان مع بعض الشركاء والمُعلنين على نطاق ضيق، لكنها تُخطط لتوسيع عملية الإعلان هذه في المُستقبل القريب.

وأكدت “فيسبوك” على أن خطتها الإعلانية الجديدة تسمح للمُعلنين بتوجيه إعلاناتهم نحو المُستخدمين المُستَهدفين داخل “فيسبوك” وخارجها، كما أنها تجلب طرق جديدة لمُطوري التطبيقات نحو تحقيق المزيد من الأرباح.

وتعتزم “فيسبوك” استخدام طريقتها التقليدية في توجيه الإعلانات، لكن هذه المرة نحو مُستخدمي التطبيقات على الهواتف النقالة، دون أن يظهر لهم أن هذه الإعلانات مصدرها “فيسبوك”.

وتأتي هذه الخطوة من “فيسبوك” بُغية تعزيز موقعها في مجال الإعلان على الأجهزة المحمولة، وهو المجال الذي تبرع فيه شركات مثل “تويتر” التي استحوذت العام الماضي على شركة “MoPub” المتخصصة في مجال الحلول الإعلانية على الهواتف النقالة.