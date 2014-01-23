وزير النقل: استئناف حركة القطارات بين القاهرة والصعيد عقب احتفالات 25 يناير

كتب : محمد شريف منذ 16 دقيقة

أكد إبراهيم الدميري وزير النقل، أن حركة السكة الحديد من الصعيد إلى القاهرة، ومن أسوان إلى المنيا، ستعود إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل، بعد الانتهاء من احتفالات ذكرى 25 يناير.

وقال الدميري خلال مداخلته الهاتفية على قناة "التحرير"، إن قرار وقف الحركة كان لا بد منه حفاظًا على حياة المواطنين. مشيرًا إلى أن الحركة.

واختتم وزير النقل تصريحاته مؤكدًا أن قرار وقف خطوط السكة الحديد جاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه تلقى بلاغا بانفجار عبوتين ناسفتين بمحطة مترو جمال عبدالناصر، قائلًا "لا توجد إصابات بعد الانفجار والعبوات بدائية الصنع".