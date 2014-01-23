أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

وزير النقل: استئناف حركة القطارات بين القاهرة والصعيد عقب احتفالات 25 يناير

Google+ Print
وزير النقل: استئناف حركة القطارات بين القاهرة والصعيد عقب احتفالات 25 يناير وزير النقل: استئناف حركة القطارات بين القاهرة والصعيد عقب احتفالات 25 يناير

كتب : محمد شريف منذ 16 دقيقة

أكد إبراهيم الدميري وزير النقل، أن حركة السكة الحديد من الصعيد إلى القاهرة، ومن أسوان إلى المنيا، ستعود إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل، بعد الانتهاء من احتفالات ذكرى 25 يناير.

وقال الدميري خلال مداخلته الهاتفية على قناة "التحرير"، إن قرار وقف الحركة كان لا بد منه حفاظًا على حياة المواطنين. مشيرًا إلى أن الحركة.

واختتم وزير النقل تصريحاته مؤكدًا أن قرار وقف خطوط السكة الحديد جاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه تلقى بلاغا بانفجار عبوتين ناسفتين بمحطة مترو جمال عبدالناصر، قائلًا "لا توجد إصابات بعد الانفجار والعبوات بدائية الصنع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات