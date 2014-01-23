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"نافعة" بعد إعلان الببلاوي تأييده لترشح "السيسي": الحكومة تخدم الإخوان بفرصة الاستعداد

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"نافعة" بعد إعلان الببلاوي تأييده لترشح "السيسي": الحكومة تخدم الإخوان بفرصة الاستعداد "نافعة" بعد إعلان الببلاوي تأييده لترشح "السيسي": الحكومة تخدم الإخوان بفرصة الاستعداد

كتب : محمود عباس منذ 30 دقيقة

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، تعليقا على إعلان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، تأييده لترشح الفريق أول عبد الفتاح لانتخابات الرئاسة، إن رئيس الوزراء أخطأ في الإدلاء بهذه التصريحات، مؤكدا أنه لم يكن يتعين أن يتم التمهيد لترشح السيسي بهذه الطريقة، بل كان يجب أن يخرج على المواطنين في خطاب جماهيري ويعلن أسباب ترشحه للرئاسة والمبررات التي دفعته لذلك بمنتهى الشفافية.

وأضاف نافعة ،في تصريحات لـ"الوطن"، أنه قد تكون جرت مشاورات بين السيسي والببلاوي تخّول للأخير أن يدلي بهذه التصريحات، أو يكون الببلاوي قد تأكد فعليا، من ترشح السيسي للرئاسة، مشيرا إلى أن على أية حال، تستمر في أخطائها الفادحة التي لا تصب إلا في مصلحة جماعة الإخوان.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تصريحات الببلاوي لن يكون لها تأثير كبير على مجريات الأمور فيما يتعلق بإحياء الذكرى الثالثة للثورة، موضحا أن النخبة السياسية مؤهلة منذ فترة لمسألة ترشح السيسي للرئاسة، وإن كان الأمر نفسه قد تسبب في أن يحسم الكثير من المعترضين على ترشحه أمورهم وينزلوا إلى الميادين تعبيرا عن رفضهم للمشهد الحالي.

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