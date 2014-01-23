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صلاح.. أغلى لاعب في تاريخ الوطن العربي

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صلاح.. أغلى لاعب في تاريخ الوطن العربي صلاح.. أغلى لاعب في تاريخ الوطن العربي

بات محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ الوطن العربي، بحسب تقرير يقول إن الصفقة التي نقلته من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي كلفت النادي اللندني 16 مليون يورو.

اللاعب المصري الأعسر، انتقل من المقاولون العرب إلى بازل في صفقة كلفت النادي السويسري مليون يورو.

أداء صلاح الكبير لمدة عامين، أدت في النهاية إلى صفقة كبيرة لصلاح، تجعله يتنافس مع إدين أزار وأوسكار وويليان وأندريه شورلي.

ما هي الصفقات الكبرى:

1) المصري محمد صلاح.. من بازل إلى تشيلسي بـ16 مليون يورو

2) المغربي مبارك بوصوفه.. من أنجي إلى لوكوموسكفا بـ15 مليون يورو

3) المغربي مهدي بن عطية.. من أودينيزي إلى روما بـ13 مليون يورو و500 الف

4) المغربي بلهندة من مونبلييه إلى ديانمو كييف بـ11 مليون يورو

5) المغربي عبد العزيز براده.. من خيتافي إلى الجزيرة بـ10 مليون يورو

6) السعودي يحيى الشهري.. من الاتفاق إلى النصر بـ9 مليون يورو و700 الف

7) كريم زياني.. من سوشو لمرسيليا بـ8 مليون يورو

8) إشاك بلفوضيل.. من بارما لإنتر ميلاند بـ7 مليون ونصف

9) كريم زياني.. من مرسيليا لفولفسبورج بـ7 مليون يورو

10) السعودي ياسر القحطاني.. من القادسية إلى الهلال بـ6 مليون يورو

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