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مصادر أمنية ببنى سويف: التحقيق مع قائد كمين الواسطى مقر الأحداث

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مصادر أمنية ببنى سويف: التحقيق مع قائد كمين الواسطى مقر الأحداث مصادر أمنية ببنى سويف: التحقيق مع قائد كمين الواسطى مقر الأحداث

أكدت مصادر أمنية ببنى سويف، إجراء تحقيقات مع الضابط المكلف بقيادة كمين صفط الشرقية بمركز الواسطى شمال بنى سويف، والذى تعرض أفراده من أمناء ورقباء شرطة لإطلاق نار من قبل ملثمين يستقلان دراجة بخارية لاذا بالفرار عقب مصرع 5 وإصابة اثنين من قوة الكمين.

وأكدت مصادر لــــ"اليوم السابع"، أن الضابط تبين عدم وجوده فى الكمين لحظة الهجوم، مما يشير إلى أنه قام بالتوقيع (تحضير نفسه)، ثم انصرف ولم يقض ليلته برفقة زملائه من أمناء ورقباء الشرطة المكلفين بحراسة الكمين.
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