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النيابة تحقق فى 10 بلاغات تتهم «ابسوس» بالتزوير

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النيابة تحقق فى 10 بلاغات تتهم «ابسوس» بالتزوير النيابة تحقق فى 10 بلاغات تتهم «ابسوس» بالتزوير

كتب : محمد سيف الخميس 23-01-2014 11:51

بدأت نيابة دار السلام بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة من الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع والتى تضم 10 قنوات إعلامية ضد شركة ابسوس لبحوث نسب المشاهدة، واتهم الممثلون القانونيون لقنوات «الحياة» و«سى بى سى» و«التحرير» و«المحور» و«دريم» و«صدى البلد» و«القاهرة والناس» و«أون تى فى» و«النهار» و«الفراعين» شركة ابسوس بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية انتهت باستبعاد هذه القنوات من الاختيار فى تصدر المراكز الأولى فى نسب المشاهدة، بينما تم اختيار إحدى القنوات العاملة فى خلال الاستقصاء الذى أجرته الشركة خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضى والأسبوع الأول من يناير الجارى. وتباشر نيابة دار السلام، برئاسة المستشار حاتم لمعى، التحقيق فى البلاغات المقدمة من القنوات الفضائية ضد القائمين على شركة إبسوس، وتواصل النيابة فحص البلاغات تمهيداً لاتخاذ إجراءات باستدعاء مقدمى البلاغات للاستماع لأقوالهم، وكذلك استدعاء المسئولين فى الشركة لسماع أقوالهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم من جانب الممثلين القانونيين عن القنوات الفضائية المتضررة من الشركة. واتهم المستشارون القانونيون عن القنوات الفضائية، الشركة بتزوير نسب المشاهدة لصالح إحدى القنوات العاملة فى مصر دون مراعاة الأطر المهنية المتبعة فى اختيار صاحب المركز الأول والحاصل على أعلى نسبة مشاهدة فى البلاغات المقدمة منهم ضد الشركة.

كما اتهم ممثلو القنوات الفضائية الشركة بانتهاك حقوق المستهلك وارتكاب جرائم عديدة منها مخالفة الشفافية والتزوير لصالح قناة محددة، يكون الهدف من وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم الإضرار العمدى بالقنوات الفضائية المتعاقدة مع شركة إبسوس.

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