إصابة كاريك تزيد متاعب مانشستر يونايتد

أ ش أ - واجه فريق مانشستر يونايتد الذى يعانى من كبوة كبيرة هذا الموسم مشكلة جديدة بعد أن تعرض لاعب خط الوسط المخضرم مايكل كاريك لاصابة فى الكاحل أمام سندرلاند.

ومن المؤكد ان اصابة كاريك تمثل ضربة جديدة لديفيد مويس مدرب المان يونايتد الذى يعانى فريقه من الإصابات التي ضربت الهولندي روبين فان بيرسى والنجم واين رونى علاوة على تدهور نتائج الفريق بصورة لم يشهدها الشياطين الحمر منذ سنوات عدة.

وكان مانشستر يونايتد قد واصل أمس مسلسل إخفاقاته المحلية بالخروج من الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية أمام ضيفه سندرلاند بركلات الترجيج بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة (2-1) ليونايتد وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

وأقيمت مباراة الأياب فى إطار الدور قبل النهائي للبطولة مساء الأربعاء على استاد أولد ترافورد وسط 74 الف متفرج.