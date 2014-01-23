حملات نظافة مكثفة لرفع الإشغالات والقمامة من شوراع المحافظة

صدر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى النظافة العامة بتكثيف حملات النظافة العامة على مدار اليوم ومتابعة ورديات العمل والعاملين بها من عمال ومشرفين .

وأمر محافظ الغربية بتعيين مساعد لكل رئيس مركز ومدينة وحى لشئون النظافة العامة يكون مسئولا عن متابعة العمل فى هذا المجال على مدار اليوم .

وأكد على استبعاد أي مقصر في عمله المكلف به فى هذا الشأن مشيراً إلى أنه يقوم بجولات ميدانية مفاجئة صباحية ومسائية لمتابعة أعمال النظافة العامة والاطمئنان على انتظام ورديات العمل فى مختلف المناطق والأحياء.

كما أصدر محافظ الغربية تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن بأن يستقل كل مركز ومدينة بوضع منظومة عمل وأليات خاصة به تضمن وصول الخبز المدعم للمواطنين وبالمواصفات القياسية سواء من خلال منافذ التوزيع أو مشروع توصيل الخبز للمواطنين بالمنازل.