التغذية المناسبة أهم وسائل العلاج من البرد

البرد من الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء، وتقول الدكتورة نسرين وجدى أخصائية الأمراض الباطنية والكلى، إن البرد يسبب فيروس، يسبب بدوره التهاب الجيوب الأنفية، ويؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة المريض، وظهور العديد من الأعراض التى تؤدى إلى عدم القدرة على العمل أو المذاكرة أو القيام بعمل المنزل.

وأضافت نسرين، أن كثيرا من المصابين بالبرد يفرطون فى تناول المضادات الحيوية، مؤكدة على أن المضادات الحيوية ليس لها أى تأثير على الفيروسات، وأن تقضى على البكتريا، مضيفة أن تناول المضادات لحيوية بكثرة يؤدى إلى ضعف مناعة المريض ليس إلا.

وتابعت نسرين، أن البرد من الأمراض التى تنتهى تلقائيا وتحتاج إلى عدة أيام فقط من أجل الشفاء التام، ولكن ينصح بحماية الجسم أثناء تلك الإصابة حتى لا يصاب المريض بمضاعفات، ومن تلك الاحتياطات الحفاظ على النظافة الشخصية، والتهوية الجيدة، بالإضافة إلى تجنب لمس الأنف أو العين، واستخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال والتخلص منها بطريقة صحية.

واستكملت نسرين، أن التغذية السليمة، ومنها تناول الثوم والذى يعتبر من الأغذية الطاردة للبلغم والإصابة بالبرد، بالإضافة إلى الخضراوات الطازجة والفواكه التى تحتوى على فيتامين "ج" مثل البرتقال واليوسفى والليمون والبقدونس، بالإضافة إلى إن تناول معلقة من عسل النحل صباحا، حيث يعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعى للإنسان، بالإضافة إلى أنه مسكن طبيعى، كما يساعد فى علاج احتقان الحلق.

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