مركز المحيصنة يبدأ الكشف عن سرطان الثدي

بدأ مركز المحيصنة الصحي التابع لوزارة الصحة المرحلة التشغيلية لجهاز الماموغرام الخاص بفحص سرطان الثدي، تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي للعيادة في شهر فبراير المقبل. وقال ناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة دبي الطبية ان جهاز فحص الماموغرام تم تقديمه من قبل لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بهدف تقديم الفحص المجاني للمواطنين في اطار خطة الاكتشاف المبكر للأمراض التي تم اعتمادها في الاجندة الوطنية ، لافتا الى ان الخطة المستقبلية تتضمن ادخال المزيد من الاجهزة في مراكز الرعاية الصحية في الامارات الاخرى.

خطط استراتيجية

وأضاف إن توفير مثل هذه الاجهزة المتطورة في المراكز الصحية التابعة للوزارة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة المتمثلة في توفير أرقى أنواع الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية القريبة لتجنيبهم مشقة البحث والعناء وتخفيف الضغط عن المستشفيات التي تعاني أصلا من الازدحام بسبب النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي تشهده الدولة بشكل عام ودبي والمناطق الشمالية بشكل خاص.

شراكة

وأشار البدور إلى أن مركز المحيصنة الصحي يعد نموذجا لمستقبل المراكز التي تتطلع الوزارة لافتتاحها، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص ورجال الاعمال في الدولة لافتا إلى أن جميع الاجهزة التي تم توفيرها في المركز هي تبرعات من شركاء الوزارة الاستراتيجيين . بدورها قالت الدكتورة مريم أحمد شاكر استشارية طب الاسرة والمدير الطبي لمركز المحيصنة ان المركز عقد دورات وورش عمل تدريبية للطواقم الطبية والتمريضية على كيفية استخدام الجهاز مشيرة الى ان العيادة ستبدأ الشهر المقبل باستقبال المواطنين وغيرهم للفحص عن سرطان الثدي واشار الى ان سرطان الثدي يعتبر من الأمراض التي تتطور بشكل صامت نظراً لأنه يحدث في نسيج غدة الثدي الكبيرة نسبياً، ولذلك فإن السرطان لا يظهر بشكل واضح إلا حين تتشكل كتلة كبيرة الحجم.